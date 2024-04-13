Поставки вин из ЕС в Россию сократились на 40%

Как Латвия оказалась лидером по поставкам вина в Россию. Инфографика

Латвия с августа 2023 года по январь 2024 года стала лидером по поставкам вина из ЕС в Россию. Объем поставок оттуда составил 368,3 тыс. гекалитров. На втором месте — Литва (299,1 тыс. гекалитров). На третьем — Италия (295,5 тыс. гекалитров). Эти данные Еврокомиссии основаны на данных о странах, откуда отгружается вино, а не откуда оно произошло.

При этом поставки вина из ЕС в Россию впервые стали падать. Если в 2022–2023 годах их объем рос и составил 1,9 млн гекалитров, то в 2023–2024 годах — 1,2 млн гекалитров.