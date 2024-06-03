В США обсудят законопроект об ответе на действия МУС в отношении Израиля
Конгресс США обсудит законопроект об ответе Международному уголовному суду (МУС), чей главный прокурор запросил ордер на арест израильского руководства за методы ведения войны против ХАМАС. Об этом в интервью Fox News сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
«Нам это необходимо сделать, и это нужно осуществить на следующей неделе. Я намереваюсь вынести законопроект на обсуждение», — сказал политик.
Джонсон также отметил, что обоим партиям важно вместе послать сигнал международному сообществу, что «злоупотреблениям МУС нельзя позволить продолжаться». Ранее спикер допускал введение санкций против органа.
В интервью Fox News он также рассказал, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США для выступления перед членами американского конгресса может быть запланирован в ближайшие недели.
20 мая главный прокурор МУС Карим Хан объявил о запросе ордеров на арест для высших должностных лиц Израиля и ХАМАС:
- С израильской стороны речь шла о премьере Биньямине Нетаньяху и министре обороны Йоаве Галланте за использование «истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население».
- С палестинской стороны требования прокурора касались лидера «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического лидера группировки Исмаила Хании за «истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении».
Нетаньяху назвал позицию прокурора МУС «абсолютным искажением реальности» и «новым антисемитизмом». Американский президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС в отношении израильского руководства.
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