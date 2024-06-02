Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Гладков: при обстреле Белгородской области пострадали три человека

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При атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область в Шебекинском городском округе пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей над селом Вознесеновка. Три человека получили ранения в результате падения суббоеприпасов с последующим взрывом.

«Женщина с осколочными ранениями и слепым ранением, проникающим в брюшную полость, госпитализирована в отделение хирургии. <...> Состояние двоих раненых удовлетворительное, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно», — написал Гладков.

В шести домах Вознесеновки выбиты окна, повреждены фасады, крыши и заборы. Также под удар попало село Муром. Повреждения зафиксировали в двух частных домах, также разбилось остекление коммерческого объекта. При обстреле никто не пострадал.

Белгородская область с начала Россией военной операции регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

В частности, 2 июня в регионе четыре раза объявляли ракетную опасность. В Корочанском районе при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Игорь Нечипоренко, несколько чиновников пострадали. Над территорией области сбили несколько дронов и противокорабельную ракету «Нептун».

У школы в селе Графовка Краснояружского района взорвались два FPV-дрона. Повреждения получили два легковых автомобиля, из-за обстрела без света оставались жители шести сел и поселка. В селе Никольское при отражении воздушной атаки загорелись несколько хозпостроек.