Минобороны сообщило о попытке атаки Белгородской области ракетой «Нептун»
Средства ПВО сбили над Белгородской областью противокорабельную ракету «Нептун» и БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
Попытку атаки военные зафиксировали в период с 16:05 до 16:20 мск.
Ракету этого типа перехватили также вечером 1 июня.
«Нептун» — украинская дозвуковая противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 т, а также наземных целей.
Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, утром 2 июня регион дважды обстреляли. Никто не погиб, зафиксированы разрушения и повреждения зданий.
Позднее в Корочанском районе при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, несколько чиновников пострадали. Также над территорией Белгородской и Курской областей военные сбили три дрона.
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