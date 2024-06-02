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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о попытке атаки Белгородской области ракетой «Нептун»

Минобороны: над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили над Белгородской областью противокорабельную ракету «Нептун» и БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

Попытку атаки военные зафиксировали в период с 16:05 до 16:20 мск.

Ракету этого типа перехватили также вечером 1 июня.

«Нептун» — украинская дозвуковая противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 т, а также наземных целей.

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Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, утром 2 июня регион дважды обстреляли. Никто не погиб, зафиксированы разрушения и повреждения зданий.

Позднее в Корочанском районе при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, несколько чиновников пострадали. Также над территорией Белгородской и Курской областей военные сбили три дрона.

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Теги
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