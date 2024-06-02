Два FPV-дрона взорвались у школы в белгородском селе Графовка
Два FPV-дрона взорвались у школы в селе Графовка Краснояружского района, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, никто не пострадал, повреждено два легковых автомобиля. Кроме того, из-за обстрела повреждена линия электропередачи, без света остались жители сел Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка, а также поселка Прилесье.
Ранее Гладков рассказал о последствиях атаки в Грайворонском городском округе. Один дрон-камикадзе упал у магазина и сдетонировал — мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали, а в здании выбило окно и повредило фасад. Еще два беспилотника взорвались в Грайвороне — загорелась сухая трава, ее потушили местные жители. Третий дрон-камикадзе повредил три автомобиля.
Белгородская область с начала военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников.
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