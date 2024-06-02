Гладков сообщил о пожаре в Никольском после отражения воздушной атаки
Средства ПВО сбили на подлете к Белгороду несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В селе в 15 км от областного центра после отражения атаки начался пожар.
«В селе Никольское загорелось несколько хозпостроек рядом с жилым сектором», — написал Гладков. Пожарные тушат огонь.
В поселке под Белгородом Дубовое осколки посекли автомобиль. По информации Гладкова, пострадавших нет.
Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 2 июня в регионе четыре раза объявляли ракетную опасность. В Корочанском районе при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Игорь Нечипоренко, несколько чиновников пострадали. Также над территорией Белгородской и Курской областей военные сбили три дрона.
У школы в селе Графовка Краснояружского района взорвались два FPV-дрона. Никто не пострадал, повреждено два легковых автомобиля. Из-за обстрела повреждена линия электропередачи, без света остались жители сел Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка, а также поселка Прилесье.
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