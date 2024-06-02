В Белгородской области секретарь совбеза района погиб при взрыве
В Корочанском районе Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации района — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Глава района Николай Васильевич Нестеров, а также двое глав сельских поселений — Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, — получили незначительные ранения», — добавил он. По его словам, они находятся на рабочем месте, им оказана медицинская помощь.
При обстреле города Шебекино пострадали шесть мирных жителей, все они госпитализированы, также сообщил глава региона. Пятеро из них находились во время атаки в двух автобусах, еще один — на улице. У всех — осколочные ранения конечностей. Об обстреле города местное МЧС сообщало около 8:00.
Корочанский район находится северо-восточнее Белгорода, Шебекино — у границы с Украиной.
Во время утренних обстрелов других районов Белгородской области погибших и пострадавших не было, есть повреждения домов и автомобилей в селах Севрюково, Зеленая Поляна и Шишино, а также поселке Майском Белгородского района.
Кроме того, в поселке Ивня Ивнянского района из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля коммерческого здания (на фото видно, что это супермаркет «Магнит»), рассказал Гладков. Никто не пострадал.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл