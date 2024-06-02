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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области секретарь совбеза района погиб при взрыве

В Белгородской области замглавы Корочанского района погиб при детонации снаряда
Сюжет
Военная операция на Украине
Во время детонации снаряда погиб замглавы Корочанского района Игорь Нечипоренко, пострадали глава района Николай Нестеров и еще несколько чиновников. Также получили ранения шесть жителей Шебекино при обстреле города

В Корочанском районе Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации района — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Глава района Николай Васильевич Нестеров, а также двое глав сельских поселений — Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения, — получили незначительные ранения», — добавил он. По его словам, они находятся на рабочем месте, им оказана медицинская помощь.

При обстреле города Шебекино пострадали шесть мирных жителей, все они госпитализированы, также сообщил глава региона. Пятеро из них находились во время атаки в двух автобусах, еще один — на улице. У всех — осколочные ранения конечностей. Об обстреле города местное МЧС сообщало около 8:00.

Корочанский район находится северо-восточнее Белгорода, Шебекино — у границы с Украиной.

Гладков сообщил о последствиях утренних обстрелов Белгородской области
Политика
Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Во время утренних обстрелов других районов Белгородской области погибших и пострадавших не было, есть повреждения домов и автомобилей в селах Севрюково, Зеленая Поляна и Шишино, а также поселке Майском Белгородского района.

Кроме того, в поселке Ивня Ивнянского района из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля коммерческого здания (на фото видно, что это супермаркет «Магнит»), рассказал Гладков. Никто не пострадал.

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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