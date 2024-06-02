Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над российскими регионами

За ночь силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба Минобороны.

Ночью опасность атаки дронов объявляли в Воронежской области — она длилась с 00:59 до 1:57 мск.

Ранее утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что после утренних обстрелов есть разрушения, но «серьезных нарушений несущих конструкций» в зданиях нет. Повреждены несколько автомобилей и частных домов, а также линия электропередачи.

Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении дронов над российскими регионами. Накануне, 1 июня, силы ПВО сбили четыре беспилотника, а также две ракеты «Точка-У» над Брянской и Белгородской областями. Беспилотники ранее уничтожали и в удаленных от границы с Украиной регионах — Татарстане, Башкирии и Орске.