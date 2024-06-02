Гладков сообщил о последствиях утренних обстрелов Белгородской области

Гладков: после утренних обстрелов есть разрушения, никто не пострадал

После обстрелов есть разрушения, но «серьезных нарушений несущих конструкций» в зданиях нет, рассказал губернатор. Никто не пострадал. Утром он предупреждал жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

После утренних обстрелов Белгородской области никто не пострадал, но есть разрушения, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные. В данном случае, у нас, самое главное, нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона сообщил об отсутствии «серьезных нарушений несущих конструкций» в зданиях — как в жилых, так и нежилых.

В 05:10 Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, в 06:20 тревога была отменена. «РИА Новости» сообщило, что в городе прогремела серия взрывов. В течение суток в области несколько раз звучал сигнал ракетной опасности.

Накануне под обстрел попал в том числе Белгород. Там осколком пробило кровлю многоквартирного дома, были повреждены также 12 частных домов, рассказал губернатор. Кроме того, получили повреждения 16 автомобилей. Минобороны заявило, что силы ПВО сбили одну противокорабельную ракету «Нептун» и два дрона над регионом.