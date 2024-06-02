Отчисленный из МГУ студент из Одессы сообщил, что не вернется на Украину
Гражданин Украины Сергей Гулько, который учился в МГУ на факультете фундаментальной медицины и был отчислен после ареста за поддержку ВСУ, уехал за границу и не собирается возвращаться на Украину. Об этом он рассказал «РИА Новости».
«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — сказал Гулько. Он сообщил, что в настоящее время находится за рубежом и хочет продолжить учебу. Гулько не уточнил, в какую страну уехал. Ранее украинец рассказал РБК, что ему отказали во въезде в Грузию.
Гулько 24 года. Он родился в Одессе, несколько лет назад приехал в Москву и поступил в МГУ.
В конце апреля Никулинский суд Москвы арестовал Гулько на 12 суток за публичную демонстрацию нацистской символики — ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Поводом для этого стал пост во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины.
Позднее полиция нашла в соцсетях Гулько еще две публикации с экстремистскими лозунгами. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.
Украинец не признал вину ни по одному эпизоду. В середине мая Гулько отчислили из МГУ, позднее суд одобрил его депортацию.
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