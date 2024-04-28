Студента МГУ из Одессы арестовали в Москве за поддержку Украины

Студента МГУ из Одессы арестовали в Москве за поддержку Украины

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве арестовали студента факультета фундаментальной медицины МГУ, гражданина Украины Сергея Гулько за поддержку Украины и неповиновение полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дел.

Никулинский суд Москвы признал Гулько виновным в публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. Поводом для составления административного протокола стал пост во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины.

Перед этим полиция задержала Гулько за то, что он не предъявил паспорт при проверке документов. За неповиновение полиции Никулинский суд дал ему еще десять суток ареста. По словам источника «РИА Новости», это произошло 3 апреля.

Затем полиция при проверке соцсетей студента нашла в его Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) две публикации с экстремистскими лозунгами. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.

Студент не признал вину ни по одному эпизоду.

РБК направил запрос на факультет фундаментальной медицины МГУ и в пресс-службу вуза.

В начале марта Никулинский суд Москвы арестовал на десять суток студента МГУ Олега Тарасова из-за названия созданной им сети Wi-Fi. По данным суда, при помощи названия сети он демонстрировал неограниченному числу лиц лозунг «с целью пропаганды идеологии украинских националистов».

Тарасова признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и конфисковали Wi-Fi-роутер. В случае повторного нарушения студенту может грозить уголовное дело.