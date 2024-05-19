Отчисленного из МГУ студента из Одессы не пропустили в Грузию

Студента из Одессы несколько раз арестовывали за неповиновение полиции и поддержку Украины, затем его отчислили из МГУ. Сергей Гулько уехал из России и сперва хотел прилететь в Грузию, но его не пустили. Сейчас он в другой стране

Сергей Гулько (Фото: llb.su)

Гражданин Украины Сергей Гулько, которого арестовывали за поддержку Украины и отчислили из МГУ, покинул Россию, сообщил он РБК.

Гулько уточнил, что сначала планировал уехать в Грузию, однако ему отказали во въезде и пришлось купить билет в другую страну. «В Грузии мне отказали без объяснения причин и хотели отправить обратно в Россию. Я предъявил документы про депортацию, и мне позволили улететь», — рассказал он.

Молодой человек сообщил, что собирается продолжить образование. «Варианты есть — работаю над этим. «…» Конечно жаль, что не удалось закончить образование, но я очень рад, что мне удалось уехать и избежать серьезных последствий. Несмотря на это, я очень благодарен МГУ за время, проведенное в стенах университета», — добавил он

Сергею Гулько 24 года. Он родился в Одессе и является гражданином Украины. Несколько лет назад молодой человек приехал в Москву и поступил на факультете фундаментальной медицины МГУ.

В конце апреля Николинский суд Москвы арестовал Гулько на 12 суток, ему вменили публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Поводом для составления административного протокола стал пост во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины. Перед этим студента задерживали в начале месяца, ему назначили десять суток ареста по статье о неповиновении полицейским.

После этого, как передавал ТАСС, правоохранительные органы выявили еще один случай размещения Гулько «экстремистских лозунгов», в общей сложности московские суды назначили ему 46 суток административного ареста. По данным источника «РИА Новости», в конце апреля его обязали покинуть Россию в течение трех дней.

Гулько не признал вину ни по одному эпизоду. Он рассказывал журналистам, что публиковал посты в поддержку Киева в первые месяцы конфликта России и Украины, а девушка Гулько предположила, что донос на него мог написать однокурсник.

14 мая в МГУ сообщили, что отчислили Гулько с учетом «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний». В университете добавили, что не имели претензий к академической успеваемости студента.