Отчисленного из МГУ студента из Одессы не пропустили в Грузию
Гражданин Украины Сергей Гулько, которого арестовывали за поддержку Украины и отчислили из МГУ, покинул Россию, сообщил он РБК.
Гулько уточнил, что сначала планировал уехать в Грузию, однако ему отказали во въезде и пришлось купить билет в другую страну. «В Грузии мне отказали без объяснения причин и хотели отправить обратно в Россию. Я предъявил документы про депортацию, и мне позволили улететь», — рассказал он.
Молодой человек сообщил, что собирается продолжить образование. «Варианты есть — работаю над этим. «…» Конечно жаль, что не удалось закончить образование, но я очень рад, что мне удалось уехать и избежать серьезных последствий. Несмотря на это, я очень благодарен МГУ за время, проведенное в стенах университета», — добавил он
Сергею Гулько 24 года. Он родился в Одессе и является гражданином Украины. Несколько лет назад молодой человек приехал в Москву и поступил на факультете фундаментальной медицины МГУ.
В конце апреля Николинский суд Москвы арестовал Гулько на 12 суток, ему вменили публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Поводом для составления административного протокола стал пост во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины. Перед этим студента задерживали в начале месяца, ему назначили десять суток ареста по статье о неповиновении полицейским.
После этого, как передавал ТАСС, правоохранительные органы выявили еще один случай размещения Гулько «экстремистских лозунгов», в общей сложности московские суды назначили ему 46 суток административного ареста. По данным источника «РИА Новости», в конце апреля его обязали покинуть Россию в течение трех дней.
Гулько не признал вину ни по одному эпизоду. Он рассказывал журналистам, что публиковал посты в поддержку Киева в первые месяцы конфликта России и Украины, а девушка Гулько предположила, что донос на него мог написать однокурсник.
14 мая в МГУ сообщили, что отчислили Гулько с учетом «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний». В университете добавили, что не имели претензий к академической успеваемости студента.
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