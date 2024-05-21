Суд одобрил высылку покинувшего Россию бывшего студента МГУ
Троицкий суд Москвы одобрил депортацию отчисленного из МГУ украинского студента Сергея Гулько. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда. 19 мая Гулько сообщил РБК, что покинул Россию и находится в другой стране.
«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Троицкого суда Москвы. Из карточки дела Гулько следует, что решение вступило в силу 21 мая.
В апреле студента обвинили в публичной демонстрации нацистской символики из-за поста во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины. До этого его задерживали в начале месяца, Гулько назначили десять суток ареста по статье о неповиновении полицейским.
После обнаружения еще одного случая размещения студентом «экстремистских лозунгов» в общей сложности московские суды назначили ему 46 суток административного ареста. По данным источника «РИА Новости», в конце апреля его обязали покинуть Россию в течение трех дней.
Сергею Гулько 24 года. Он родился в Одессе и является гражданином Украины. Несколько лет назад молодой человек приехал в Москву и поступил на факультете фундаментальной медицины МГУ.
14 мая в МГУ сообщили, что отчислили Гулько с учетом «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний». В университете добавили, что не имели претензий к академической успеваемости студента.
Гулько не признал вину ни по одному эпизоду. Он рассказывал журналистам, что публиковал посты в поддержку Киева в первые месяцы конфликта России и Украины, его девушка предположила, что донос на него мог написать однокурсник.
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