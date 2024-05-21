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Военная операция на Украине ,  
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Суд одобрил высылку покинувшего Россию бывшего студента МГУ

Суд одобрил высылку отчисленного из МГУ студента, который поддержал ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Троицкий суд Москвы одобрил депортацию отчисленного из МГУ украинского студента Сергея Гулько. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда. 19 мая Гулько сообщил РБК, что покинул Россию и находится в другой стране.

«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Троицкого суда Москвы. Из карточки дела Гулько следует, что решение вступило в силу 21 мая.

В апреле студента обвинили в публичной демонстрации нацистской символики из-за поста во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины. До этого его задерживали в начале месяца, Гулько назначили десять суток ареста по статье о неповиновении полицейским.

После обнаружения еще одного случая размещения студентом «экстремистских лозунгов» в общей сложности московские суды назначили ему 46 суток административного ареста. По данным источника «РИА Новости», в конце апреля его обязали покинуть Россию в течение трех дней.

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Политика
Сергей Гулько

Сергею Гулько 24 года. Он родился в Одессе и является гражданином Украины. Несколько лет назад молодой человек приехал в Москву и поступил на факультете фундаментальной медицины МГУ.

14 мая в МГУ сообщили, что отчислили Гулько с учетом «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний». В университете добавили, что не имели претензий к академической успеваемости студента.

Гулько не признал вину ни по одному эпизоду. Он рассказывал журналистам, что публиковал посты в поддержку Киева в первые месяцы конфликта России и Украины, его девушка предположила, что донос на него мог написать однокурсник.

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Теги
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