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Военная операция на Украине ,  
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МГУ отчислил поддерживавшего ВСУ студента из Одессы

Из МГУ отчислили поддерживавшего ВСУ украинского студента медфакультета
Сюжет
Военная операция на Украине

Гражданина Украины Сергея Гулько, который учился в МГУ на факультете фундаментальной медицины, отчислили из университета, сообщила «РИА Новости» пресс-служба факультета.

У факультета не было претензий к академической успеваемости студента, отметили в вузе. Однако с учетом «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний» был подписан приказ об отчислении Гулько, добавили там.

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Сергей&nbsp;Гулько

Гулько родился в Одессе и является гражданином Украины. В конце апреля текущего года Никулинский суд Москвы арестовал студента МГУ на 12 суток. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики — ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Поводом для составления административного протокола стал пост во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины.

До этого полиция задержала Гулько за то, что он не предъявил паспорт при проверке документов. За неповиновение полиции суд дал ему еще десять суток ареста.

Затем полиция нашла в соцсетях студента две публикации с экстремистскими лозунгами. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста. Источник «РИА Новости» рассказывал, что в социальных сетях украинца также были найдены публикации, направленные на сбор денег «для нужд Вооруженных сил Украины».

Студент не признал вину ни по одному эпизоду.

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Теги
МГУ отчисление студент Украина Одесса ВСУ

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Для продажи

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На будущее

сформировать наследство
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