Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Чилингарова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким депутата Государственной думы, исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента РАН Артура Чилингарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
О смерти Чилингарова ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутату было 84 года.
Чилингаров — уроженец Ленинграда (Санкт-Петербург), окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (сейчас Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова) по специальности океанология.
Он изучал Северный Ледовитый океан и океаническую атмосферу, имел степень доктора географических наук.
Имеет звания Героя СССР (1986), Героя России (2008), заслуженного метеоролога (2005) и заслуженного географа (2021).
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