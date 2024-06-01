Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Чилингарова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким депутата Государственной думы, исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента РАН Артура Чилингарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

О смерти Чилингарова ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутату было 84 года.

Чилингаров — уроженец Ленинграда (Санкт-Петербург), окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (сейчас Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова) по специальности океанология.

Он изучал Северный Ледовитый океан и океаническую атмосферу, имел степень доктора географических наук.

С 2016 по 2024 годы был депутатом Госдумы VII и VIII созывов, с 2011 по 2014 — членом Совета Федерации. Возглавлял Государственную полярную академию, Ассоциацию полярников, был первым вице-президентом Русского географического общества и членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас». В 2008 году Чилингарова избрали членом-корреспондентом РАН.

Имеет звания Героя СССР (1986), Героя России (2008), заслуженного метеоролога (2005) и заслуженного географа (2021).