Путин поручит ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК

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Президент России Владимир Путин поручит правительству ускорить работу по оказанию социальной поддержки некоторым участникам военной операции на Украине. Такое обещание глава государства дал на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Цивилева рассказала, что бойцы частных военных компаний и те, кто воевал в Донбассе до вступления ЛНР и ДНР в состав России, сталкиваются с проблемами при получении удостоверений ветеранов боевых действий. Им также трудно оформить инвалидность. «Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат», — сказала она.

Путин ответил, что «если люди не чувствуют заботы со стороны государства», им сложнее выполнять задачи «на передней линии, на линии фронта». «Безусловно, это должно быть все отрегулировано. <...> Я сделаю все для того, чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу», — заверил президент.

В марте 2022 года Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, до этого он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев.

В ноябре 2023 года правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе участникам военной операции, будут назначать инвалидность бессрочно. По данным Минтруда, 54% получивших ранения участников военной операции имеют ампутации: у 20% из них пострадали руки, у 80% — ноги. В апреле 2024 года Путин пообещал, что бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий.