 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин поручит ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК

Путин поручит ускорить работу по поддержке некоторых военнослужащих
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручит правительству ускорить работу по оказанию социальной поддержки некоторым участникам военной операции на Украине. Такое обещание глава государства дал на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Цивилева рассказала, что бойцы частных военных компаний и те, кто воевал в Донбассе до вступления ЛНР и ДНР в состав России, сталкиваются с проблемами при получении удостоверений ветеранов боевых действий. Им также трудно оформить инвалидность. «Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат», — сказала она.

Путин ответил, что «если люди не чувствуют заботы со стороны государства», им сложнее выполнять задачи «на передней линии, на линии фронта». «Безусловно, это должно быть все отрегулировано. <...> Я сделаю все для того, чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу», — заверил президент.

Более 20 тыс. человек попросили дать им статус ветерана военной операции
Общество
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В марте 2022 года Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, до этого он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев

В ноябре 2023 года правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе участникам военной операции, будут назначать инвалидность бессрочно. По данным Минтруда, 54% получивших ранения участников военной операции имеют ампутации: у 20% из них пострадали руки, у 80% — ноги. В апреле 2024 года Путин пообещал, что бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий. 

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Теги
Персоны
Владимир Путин Анна Цивилева ЧВК льготы выплаты
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кадыров сообщил о вступлении 3 тыс. бывших вагнеровцев в «Ахмат»
Политика
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на ЧВК
Политика
В «Ахмате» сформировали два отряда из бывших бойцов ЧВК «Вагнер»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Линекер будет болеть против «Боруссии» в ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall Спорт, 16:21
В Кировоградской области Украины прогремели взрывы Политика, 16:17
В Индии состоялся заключительный этап парламентских выборов Политика, 16:12
Потерпевшими по делу «Крокуса» признали более 1,7 тыс. человек Политика, 16:06
КНДР снова отправила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею Политика, 16:04
На кладбище в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину Общество, 16:03
Соболенко победила лучшую подругу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 15:57
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве Общество, 15:42
Путин поручит ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК Политика, 15:41
В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие Политика, 15:33
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС Технологии и медиа, 15:28
Представитель Дзюбы рассказал о переговорах с клубами РПЛ Спорт, 15:14
В Москве разрешили купаться на трех пляжах Общество, 15:11
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 15:08