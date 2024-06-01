Путин поручит ускорить работу по соцподдержке бойцов ЧВК
Президент России Владимир Путин поручит правительству ускорить работу по оказанию социальной поддержки некоторым участникам военной операции на Украине. Такое обещание глава государства дал на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
Цивилева рассказала, что бойцы частных военных компаний и те, кто воевал в Донбассе до вступления ЛНР и ДНР в состав России, сталкиваются с проблемами при получении удостоверений ветеранов боевых действий. Им также трудно оформить инвалидность. «Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат», — сказала она.
Путин ответил, что «если люди не чувствуют заботы со стороны государства», им сложнее выполнять задачи «на передней линии, на линии фронта». «Безусловно, это должно быть все отрегулировано. <...> Я сделаю все для того, чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу», — заверил президент.
В марте 2022 года Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, до этого он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев.
В ноябре 2023 года правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе участникам военной операции, будут назначать инвалидность бессрочно. По данным Минтруда, 54% получивших ранения участников военной операции имеют ампутации: у 20% из них пострадали руки, у 80% — ноги. В апреле 2024 года Путин пообещал, что бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий.
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