Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на ЧВК
Бойцы частных военных компаний (ЧВК) смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию, сообщил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Он встретился с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
«Обязательно сделаем», — сказал глава государства в ответ на соответствующую просьбу.
В марте 2022 года Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев. В апреле 2023 года Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года.
В ноябре 2023 года правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе участникам военной операции, будут назначать инвалидность бессрочно. Минтруд в октябре 2023 года сообщил, что 54% получивших ранения участников военной операции имеют ампутации: у 20% из них пострадали руки, у 80% — ноги.
Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает
АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит
В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям
В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео
В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Умерла звезда советского кино
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?