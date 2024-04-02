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Военная операция на Украине ,  
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Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на ЧВК

Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бойцы частных военных компаний (ЧВК) смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию, сообщил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Он встретился с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

«Обязательно сделаем», — сказал глава государства в ответ на соответствующую просьбу.

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В марте 2022 года Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев. В апреле 2023 года Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года.

В ноябре 2023 года правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе участникам военной операции, будут назначать инвалидность бессрочно. Минтруд в октябре 2023 года сообщил, что 54% получивших ранения участников военной операции имеют ампутации: у 20% из них пострадали руки, у 80% — ноги.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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