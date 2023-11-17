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Военная операция на Украине ,  
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Ветеранам военной операции предложили назначать инвалидность бессрочно

«Известия»: ветеранам военной операции будут назначать инвалидность бессрочно
Сюжет
Военная операция на Украине

Правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе военной операции на Украине, будут назначать инвалидность бессрочно, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Согласно поправкам постановления, речь идет о бойцах, получивших тяжелые увечья, ранения и контузии в ходе военной или контрактной службы, а также в связи с пребыванием в добровольческом формировании. Ветеранов избавят от необходимости проходить повторное освидетельствование для подтверждения статуса инвалида. Документ позволяет повторно обратиться для экспертизы, чтобы пересмотреть группу инвалидности.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов уточнил, что сейчас служащие проходят освидетельствование в военных госпиталях.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Президент Владимир Путин присвоил участникам военных действий на Украине статус ветеранов боевых действий в марте 2022 года. Ветераны могут рассчитывать на ряд льгот, в том числе, на право не платить налог на имущество: квартиру, дом, гараж и оказание медпомощи вне очереди в рамках программы госгарантий.

В апреле 2023 года Путин подписал закон, расширяющий категории граждан, которых наделяют статусом ветерана и инвалида боевых действий.

17 октября замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко рассказал, что более половины участников военной операции, получивших увечья, имеют ампутации. Он отметил, что «это много», и среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет. По словам Вовченко, 20% операций приходятся на удаление верхних конечностей, 80% — на нижние.

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Теги
инвалидность ветераны Военная операция на Украине
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