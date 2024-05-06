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Военная операция на Украине ,  
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Более 20 тыс. человек попросили дать им статус ветерана военной операции

Более 20 тыс. человек запросили в Минобороны статус ветерана спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Более 20 тыс. человек обратились в Министерство обороны России на оформление статуса ветерана боевых действий, сообщила в интервью ТАСС глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Она отметила, что удостоверения ветерана выдает специализированная комиссия министерства. Сотрудники фонда помогают в сборе и оформлении нужных для этого бумаг. «В соответствии с соглашением, которое мы заключили с Министерством обороны РФ, удостоверения ветерана боевых действий для сотрудников частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер», поступают в фонд. Мы распределяем их по нашим региональным филиалам, чтобы бойцы не ехали в Москву или Санкт-Петербург из отдаленных районов», — добавила она.

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В марте 2022 года Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев. В апреле 2023 года Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года.

В ноябре 2023 года правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе участникам военной операции, будут назначать инвалидность бессрочно. Минтруд в октябре 2023 года сообщил, что 54% получивших ранения участников военной операции имеют ампутации: у 20% из них пострадали руки, у 80% — ноги.

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Теги
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