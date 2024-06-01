Дума Тюмени освободила от должности мэра Кухарука из-за его нового поста

Руслан Кухарук (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Городская дума Тюмени досрочно освободила от исполнения обязанности мэра города Руслана Кухарука в связи с назначением на пост врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщила председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова, передает ТАСС. Обязанности главы города будет выполнять заместитель мэра Тюмени Петр Вагин, сказала она.

«Возложить исполнение полномочий главы города Тюмени на Петра Вагина. До избрания тюменской городской думой главы города», — заявила Иванова.

Вагин окончил Тюменский юридический институт МВД в 1999 году. Начал службу в ГУВД Тюменской области в должности оперуполномоченного по раскрытию преступлений. В 2015–2019 годах возглавлял полицию Тюмени. Осенью 2019 года стал заместителем министра УМВД в Северной Осетии. На следующий год занял должность заместителя главы Тюмени, где курировал департамент безопасности и потребительского рынка.

Президент Владимир Путин подписал указ о новом назначении Кухарука 30 мая. Ранее в тот же день губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что уходит в отставку со своего поста. «Приняла такое решение — перехожу на другую работу», — заявила она в обращении к жителям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Комарова добилась динамичного развития региона.

Кухарук родился в югорском городе Урае в мае 1979 года. Закончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2011 году Кухарук возглавил департамент земельных отношений и градостроительства администрации города. В сентябре 2016 года его назначили заместителем главы администрации Тюмени.

До 2018 года на этой должности он курировал деятельность департамента земельных отношений и градостроительства, департамента имущественных отношений и ряд муниципальных казенных учреждений. В мае 2018 года, согласно решению Тюменской городской думы, он стал врио главы администрации Тюмени. В октябре Курахук был избран на пост мэра Тюмени. В октябре 2023 года депутаты городской думы переизбрали его на пост главы Тюмени.