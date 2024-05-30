Как повлияет на «нефтегазовую матрешку» замена губернатора ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о своей отставке. Врио главы региона назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук. С чем связана смена главы ХМАО и почему эксперты называют перестановки консервативными — разбирался РБК

Наталья Комарова (Фото: Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС)

Как развивалась политическая карьера Комаровой

Единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова в четверг 30 мая в своем Telegram-канале сообщила об отставке с поста, который занимала 14 лет.

«Приняла такое решение, перехожу на другую работу», — сказала она. В прощальном обращении она назвала ХМАО «регионом-лидером», жители которого работают и дома, и «на восстановлении новых территорий», и в зоне специальной военной операции. Президента Владимира Путина она поблагодарила за доверие и поддержку. «Югра — ты в сердце всегда», — закончила Комарова обращение.

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Впервые губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комарова стала в феврале 2010 года при президенте Дмитрие Медведеве. Глава ХМАО избирается депутатами регионального парламента, они переизбирали ее в 2015 и 2020 годах. В последний раз за нее проголосовали 29 из 38 депутатов, соперниками Комаровой на последних выборах были первый секретарь регионального обкома КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета «Справедливой России» в ХМАО Михаил Сердюк.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра ХМАО расположен в центре Западносибирской низменности, площадь региона — 534,8 тыс. кв. км. Население — 1,7 млн человек. Региональная столица — Ханты-Мансийск с населением 96 тыс. человек. ХМАО и ЯНАО входят в так называемую нефтегазовую матрешку — богатые месторождениями энергоресурсов регионы в составе Тюменской области. Поскольку ХМАО входит в состав Тюменской области, то партии могут предлагать кандидатов на пост главы автономного округа губернатору области, а тот, в свою очередь, направляет президенту список из пяти претендентов. Глава государства вносит три кандидатуры в парламент автономного округа. После чего парламент проводит выборы.

До избрания на пост губернатора в 2010-м Комарова была депутатом Госдумы. С 2002 по 2010 годы входила сначала во фракцию «Отечество — Единая Россия», а потом в «Единую Россию». На север политик переехала в 1980 году, после того как в Алчевске закончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности «экономика и организация строительства». С 1980 по 1994 годы она работала в горисполкоме Нового Уренгоя (в Ямало-Ненецком автономном округе), в 1992–1994 году — была первым заместителем главы администрации города, а с 1994 по 2000 годы — мэром города. В сентябре 2000 года стала первым заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Юрия Неелова, а потом уже депутатом Госдумы.

В чем причины отставки Комаровой

Перед тем, как поддержать выдвижение Комаровой на третий срок в 2020-м Путин на встрече с ней (судя по сайту Кремля это была их последняя личная встреча) назвал две проблемные точки в ХМАО: достаточно высокая доля аварийного жилья, которая тогда превышала среднероссийский показатель в 3,1 раза, и сокращение объемов сельхозпроизводства. Хотя глава государства указал, что это далеко не ключевое направление экономики округа.

Ключевое в ХМАО — добыча нефти. Регион — донор федерального бюджета, добывающий более 40% российской нефти, его крупнейшие месторождения — Самотлорское, Федоровское, Мамонтовское и Приобское, говорится в рейтинге российских регионов агентства АКРА. В округе проживает 1,7 млн человек. В 2022 году валовой региональный продукт (ВРП) составил 6,92 трлн руб., ежегодно ВРП округа составляет порядка 5% суммарного ВРП всех субъектов России. Подушевой ВРП в ХМАО ежегодно более чем втрое превышает среднестрановое значение. В 2019–2022 годах отношение усредненной заработной платы к усредненному региональному прожиточному минимуму составило 5,2, а уровень безработицы (по методологии МОТ) в регионе был существенно ниже среднероссийского показателя.

В 2023 году высказывание Комаровой о военной операции вызвало скандал. На встрече с жителями Нижневартовска в октябре одна из участниц мероприятия спросила главу региона о выдаче снаряжения военным. «В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать», — ответила Комарова. После этого «общественник» Юрий Рябцев написал на Комарову заявление в полицию по статье о «дискредитации» армии, а когда полиция отказалась возбудить дело — подал заявление в суд Нижневартовска, чтобы тот проверил законность отказа.

В целом при Комаровой политическая ситуация в ХМАО оставалась умеренно сложной, но в критическую фазу никогда не входила, отмечает в беседе с РБК политолог Ростислав Туровский. Он напоминает, что Комарова пришла в регион из соседнего Ямала (где недолго была первым замгубернатора) и понимала особенности управления территорией с множеством разрозненных местных элит с большими связями и деньгами. «Все это время она пыталась выстроить вертикаль, но конфликты с различными городскими элитами возникали постоянно и неизбежно. Однако она смогла не поссориться с гигантами российского ТЭКа, что могло бы стать для нее фатальным. Поэтому в центре против нее ничего не имели», — утверждает Туровский.

Комарова, с одной стороны, сумела минимизировать риски при управлении таким сложным регионом, как ХМАО, и удержаться на посту губернатора долго, с другой стороны, полноценной истории успеха у нее тоже не получилось, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Он напоминает, что Комарова считается членом команды Собянина, хоть и не ключевым. Мэр Москвы родился в Ханты-Мансийском автономном округе и свою политическую карьеру начинал там. Сейчас он — самый влиятельный на федеральном уровне из числа выходцев из округа и в федеральном представлении является наиболее компетентным из специалистов по ситуации в Тюменской области в целом и в округе в частности, отмечает эксперт.

По его мнению, за время губернаторства Комаровой публичных претензий к ХМАО у федерального центра не было. «С одной стороны, регион все равно нервогенный и периодически вокруг него возникали споры. Но при этом он оставался в орбите влияния Сергея Собянина и в случае возникновения больших вопросов их адресовали все-таки ему. А Собянин умеет не создавать вокруг себя нервную атмосферу и находить компромиссные решения», — поясняет Виноградов.

Какой-то единственной, очевидной причины замены Комаровой нет, считает эксперт. «Здесь вполне возможна ротация внутри собянинской команды, где-то связанная с накоплением усталости, где-то с необходимостью дать карьерные возможности другим представителям команды, — рассуждает он. — Тот факт, что эта замена прошла уже после майских перестановок, показывает, что карьера Комаровой вряд ли получит перезагрузку и она получит скорее технический пост, нежели укрепится».

Туровский также объясняет отставку Комаровой «фактором времени». «Она работала на посту очень долго по нынешним меркам. Поскольку в регионе много серьезных интересов, согласовать замену не удавалось. Но к нынешнему этапу ротаций, наступившему после выборов президента, решение все же созрело», — полагает он.

В мае президент Путин назначил пятерых новых глав регионов из-за перехода губернаторов Хабаравского края, Курской, Калининградской, Кемеровской и Тульской областей на работу в правительство и администрацию президента.

Что известно о врио главы региона Кухаруке

В первой половине дня 30 мая Кремль сообщил о встрече президента Владимира Путина с мэром Тюмени Русланом Кухаруком. Путин отметил, что Кухарук родился в ХМАО, всю жизнь проработал в Тюмени, дважды был избран мэром. «Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Для вас там все родное», — заметил Путин.

Юрист из Урая Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае (ХМАО). В 1996 году окончил гимназию с золотой медалью, 2001-м — с отличием Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». До 2011 года работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области, затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства администрации города.

В сентябре 2016 года назначен заместителем главы администрации Тюмени, в 2018-м был утвержден в должности временно исполняющего обязанности главы администрации Тюмени.

8 октября 2018 года единогласно избран депутатами на пост главы города Тюмени.

В декабре 2020 года Руслан Кухарук был избран президентом Союза российских городов.

Кухарук назвал ХМАО серьезным стратегическим регионом, «ключевая задача — продолжить все темпы развития», отметил он на встрече с Путиным.

Региональное издание 86.ru отмечает, что Кухарук работает в команде нынешнего губернатора Тюменской области Александра Моора — Кухарук сменил его на посту главы Тюмени, когда тот перешел на губернаторскую позицию.

Работая в Тюмени Кухарук начал избавлять город от лишних ларьков в Тюмени и помогал строительству новых торговых центров в городе, при его непосредственном участии в Тюмени проходило переселение горожан из аварийного жилищного фонда, пишет 86.ru.

Руслана Кухарука также вполне можно назвать членом «команды Собянина», говорит Михаил Виноградов, называя перестановки во власти региона консервативными. Он напоминает, что нынешний мэр Тюмени пришел работать в администрацию Тюменской области в 2002 году, когда губернатором региона был Собянин (возглавлял область с 2001 по 2005 год), хотя следующий карьерный шаг он сделал уже после ухода Собянина в администрацию президента. После этого Кухарук работал в команде губернатора Моора, а оттуда перевелся на должность мэра Тюмени.