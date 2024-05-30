Кремль оценил работу Комаровой на посту губернатора Югры

Югра под руководством Комаровой развивалась динамично, новому главе региона задана высокая планка, сказал Песков. Комарова была губернатором с 2010 года, ее сменит тюменский мэр Кухарук

Наталья Комарова (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры Наталья Комарова добилась динамичного развития региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, оценка [ее работы] очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично, была налажена, как говорит президент, ритмичная работа. И поэтому, конечно, там очень высокая планка задана, которую исполняющему обязанности предстоит в ближайшие месяцы поддерживать», — сказал Песков.

На должность губернатора округа президент Владимир Путин предложил мэра Тюмени Руслана Кухарука.

Песков добавил, что в предстоящие дни встреча с Комаровой не планируется, где она продолжит работу, сообщат, «когда настанет время».

Комарова возглавляла ХМАО 14 лет. В обращении к жителям она сообщила, что приняла такое решение в связи с переходом на новую работу.

Экс-губернатор родилась в октябре 1955 года в Псковской области, училась в школе в Болгарии. В 1978 году окончила Коммунарский горно-металлургический институт (в Алчевске в ЛНР, который в советские годы назывался Коммунарском) по специальности «экономика и организация строительства» с присвоением квалификации «инженер-экономист». Начала работать на Коммунарском металлургическом заводе.

В 1980 году Комарова переехала в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, где начала работу в горисполкоме в должности старшего инспектора. В 1992 году она стала первым заместителем главы администрации Нового Уренгоя, а в 1994 году — главой администрации города. В 2001 году Комарова стала депутатом Госдумы и была им до назначения югорским губернатором.