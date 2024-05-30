Путин назначил Кухарука исполняющим обязанности губернатора ХМАО
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Руслана Кухарука исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО), документ опубликовали на сайте Кремля. Ранее Кухарук был мэром Тюмени.
«Назначить Кухарука Руслана Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до вступления в должность лица, избранного губернатором», — говорится в указе.
Днем 30 мая Путин встретился с Кухаруком и предложил ему возглавить ХМАО, отметив, что бывший мэр Тюмени родился в округе. «Для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне», — добавил глава государства.
Кухарук в ответ рассказал, что сделает акцент на вопросах, связанных с условиями жизни. Он отметил, что люди, живущие на Севере, «не должны себя чувствовать ущемленными».
За несколько часов до встречи Путина и Кухарука руководившая ХМАО 14 лет Наталья Комарова объявила о своей отставке. Она была последней женщиной-губернатором в России. По словам Комаровой, она покинула пост в связи с переходом на другую работу.
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