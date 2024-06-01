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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле села Беленькое в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Беленькое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки», — написал глава области.

По данным Гладкова, в результате удара никто не пострадал.

Ранее он сообщил об атаке украинского FPV-дрона на село Мокрая Орловка.

В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремели взрывы
Политика
Фото:Soeren Stache / DPA / Picture-Alliance / ТАСС

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. В частности, в ночь на 1 июня ТАСС сообщил о 20 взрывах в Белгороде после объявления сигнала ракетной опасности. 31 мая в областном центре украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался. В пяти квартирах выбило окна, в одной из них сильно поврежден балкон.

30 мая при ударе дрона-камикадзе по микроавтобусу в селе Зозули один человек погиб, еще девять пострадали. Минобороны сообщило об уничтожении 10 беспилотников над Белгородской областью за сутки.

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Белгородская область обстрел Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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