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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при ударе дрона по газели в Белгородской области

Белгородский губернатор сообщил о гибели человека при ударе дрона по газели
Сюжет
Военная операция на Украине
Один человек погиб, еще девять пострадали при ударе дрона-камикадзе по микроавтобусу в селе Зозули, сообщил Гладков. Минобороны отчитывалось об уничтожении 30 мая шести беспилотников над Белгородской областью
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Один человек погиб в результате атаки дрона-камикадзе на микроавтобус, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Это произошло в селе Зозули приграничного Борисовского района.

«Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи», — написал Гладков в телеграм-канале.

Также пострадали девять человек, их госпитализировали с осколочными ранениями. Повреждена кровля частного дома из-за падения и последующего взрыва беспилотника, добавил Гладков.

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Фото:Яндекс.Карты
После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Так, 30 мая Гладков сообщал об атаках украинских беспилотников на частный дом в Зозулях, заправочную станцию в селе Замостье Грайвороского района, хутор Мухин, поселок Красное, город Шебекино и село Белянка Шебекинского района, село Грузское и хутор Климовое Борисовского района. Обстрелам подверглись села Дорогощь и Муром. В результате этих ударов пострадали пять человек.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении шести украинских беспилотников над Белгородской областью в течение дня.

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Россия Украина Белгородская область Вячеслав Гладков дроны
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