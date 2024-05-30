Один человек погиб при ударе дрона по газели в Белгородской области
Один человек погиб в результате атаки дрона-камикадзе на микроавтобус, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Это произошло в селе Зозули приграничного Борисовского района.
«Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи», — написал Гладков в телеграм-канале.
Также пострадали девять человек, их госпитализировали с осколочными ранениями. Повреждена кровля частного дома из-за падения и последующего взрыва беспилотника, добавил Гладков.
Минобороны России отчитывалось об уничтожении шести украинских беспилотников над Белгородской областью в течение дня.
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