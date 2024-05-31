В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и взорвался
В Белгороде украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате взрыва в пяти квартирах выбило окна, в одной из них сильно поврежден балкон. Кровля и стены летнего павильона в детском саду оказались посечены, уточнил губернатор. Повреждения получил один автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал, оперативные службы работают на месте.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.
Вечером 30 мая над регионом сбили четыре беспилотника, об этом сообщило Минобороны. До этого один человек погиб в результате атаки дрона-камикадзе на микроавтобус в селе Зозули приграничного Борисовского района. По словам Гладкова, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент беспилотник нанес удар по людям.
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