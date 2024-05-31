 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и взорвался

Дрон ВСУ попал в многоэтажку в Белгороде, осколки упали на детский сад
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате взрыва в пяти квартирах выбило окна, в одной из них сильно поврежден балкон. Кровля и стены летнего павильона в детском саду оказались посечены, уточнил губернатор. Повреждения получил один автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал, оперативные службы работают на месте.

Дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.

Вечером 30 мая над регионом сбили четыре беспилотника, об этом сообщило Минобороны. До этого один человек погиб в результате атаки дрона-камикадзе на микроавтобус в селе Зозули приграничного Борисовского района. По словам Гладкова, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент беспилотник нанес удар по людям.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Теги
Персоны
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Дроны ВСУ дважды ударили по автозаправке в Белгородской области
Политика
В двух белгородских селах частично пропал свет после обстрела ВСУ
Политика
В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 16:33
Генпрокуратура признала нежелательной организацией создателя Decoder Политика, 17:30
Мероприятие с Шольцем прервали на три минуты из-за выкриков из зала Политика, 17:20
Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» обновил топ-10 российских акций Инвестиции, 17:16
Министр призвала запретить критику ЕГЭ после скандала в воронежской школе Общество, 17:16
В центре Москвы загорелось здание. Видео Общество, 17:15
Фонд Джорджа Клуни решил добиться ордера на арест журналистов из России Политика, 17:05
В Севастополе отменили воздушную тревогу через десять минут Политика, 17:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как пригнать и продать автомобиль из Китая самому. Личный опыт Авто, 16:58
Столтенберг предложил выделять Украине €40 млрд ежегодно Политика, 16:54
Кадры с сошедшими с рельсов грузовыми вагонами в Амурской области Общество, 16:50
Путин призвал к воссоединению детей из России и Украины и их родителей Политика, 16:49
Рублев сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» Спорт, 16:46
Апелляционный суд признал законной передачу государству «Кубань-Вино» Вино, 16:45
Курс евро превысил ₽98 впервые с 23 мая Инвестиции, 16:41