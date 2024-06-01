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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о повреждении дома в селе Мокрая Орловка после атаки БПЛА

Гладков: село Мокрая Орловка атаковал дрон ВСУ, повреждения получил частный дом
Сюжет
Военная операция на Украине

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке украинского FPV-дрона, повреждения получил частный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении и поврежден один автомобиль. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

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Белгородская область регулярно подвергается ракетным атакам и атакам дронов.Ранее этой ночью в Белгороде и Белгородском районе объявлили ракетную опасность. Гладков сообщал об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду системами ПВО.

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Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники Военная операция на Украине
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