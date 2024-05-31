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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке Шебекино дроном-камикадзе

Гладков: Шебекино атаковал дрон-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине

Город Шебекино в Белгородской области атаковал дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате детонации БПЛА повреждения получил забор частного дома. Никто из местных жителей не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

Ранее на окраине Шебекино беспилотник атаковал работающий в поле «КамАЗ».

Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области
Политика
Фото:Александр Ратушняк / Reuters

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 31 мая в Белгороде украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался. В пяти квартирах выбило окна, в одной из них сильно поврежден балкон. Кровля и стены летнего павильона в детском саду оказались посечены.

30 мая при ударе дрона-камикадзе по микроавтобусу в селе Зозули один человек погиб, еще девять пострадали. Минобороны сообщило об уничтожении 10 беспилотников над Белгородской областью за сутки.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Шебекино атаковал дрон
Политика
Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области
Политика
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и взорвался
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