Гладков сообщил об атаке Шебекино дроном-камикадзе
Город Шебекино в Белгородской области атаковал дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате детонации БПЛА повреждения получил забор частного дома. Никто из местных жителей не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.
Ранее на окраине Шебекино беспилотник атаковал работающий в поле «КамАЗ».
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 31 мая в Белгороде украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался. В пяти квартирах выбило окна, в одной из них сильно поврежден балкон. Кровля и стены летнего павильона в детском саду оказались посечены.
30 мая при ударе дрона-камикадзе по микроавтобусу в селе Зозули один человек погиб, еще девять пострадали. Минобороны сообщило об уничтожении 10 беспилотников над Белгородской областью за сутки.
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