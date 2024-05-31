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Военная операция на Украине ,  
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Шольц вновь выступил против отправки немецких военных на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Andreas Rinke / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине, его слова приводит Welt.

«Мы не хотим вводить наших солдат», — сказал канцлер на публичной дискуссии в Эрфурте, проведенной газетой Thüringer Allgemeine.

Он уточнил, что это относится и к предложению о создании беспилотной зоны на Украине. По мнению Шольца, в таком случае придется сбивать самолеты России, что приведет к прямому столкновению с Москвой.

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Олаф Шольц

В феврале Шольц также выступил против отправки военных на Украину. Он отметил, что, как канцлер Германии, не станет отправлять солдат в зону конфликта. Шольц подчеркнул, что НАТО не вступит в конфликт, поскольку не хочет, чтобы он превратился в войну между Россией и альянсом.

28 мая канцлер заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте на Украине. Он отметил, что по поставкам немецкого оружия Киеву существуют «четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают». Тогда он также отметил, что цель его политики — «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».

Однако, как написала Politico со ссылкой на собеседника, знакомого с позицией немецкого правительства, спустя два дня Шольц передумал и выступил за разрешение Украине применять западное оружие для ударов по России.

В Кремле заявили, что в случае появления военных стран НАТО на Украине конфликт России с альянсом неизбежен. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил о «непоправимых последствиях».

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Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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