Шольц призвал Запад предоставить Украине доступ к миллиардам долларов

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к миллиардам долларов. Его слова приводит телекомпания ZDF.

На встрече немецко-французского правительства в замке Мезеберг Шольц заявил, что Германия и Франция выступают за то, чтобы предоставить Киеву дополнительную помощь в виде доходов от замороженных российских активов.

«Мы хотим предоставить Украине доступ к дополнительным средствам в миллиардах долларов, чтобы она могла надежно обеспечивать свою оборону и, таким образом, повышать безопасность всей Европы», — сказал глава немецкого правительства.

Минфин России оценивал замороженные за рубежом активы в $300 млрд. Значительная часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году они принесли €4,4 млрд (около $4,9 млрд) чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд (чуть более $1,7 млрд).

21 мая текущего года ЕС согласовал использование непредвиденного дохода от замороженных российских активов на поддержку Украины. Депозитарии передадут прибыль от этих средств в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины. 90% прибыли пойдут на военную помощь Киеву.

В июле, как предполагается, Украина получит по этой схеме $1,1 млрд, в целом же сумма за год может составить до €4 млрд ($4,4 млрд по курсу на момент публикации). США предложили предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов, чтобы уже в этом году Киев смог получить $50 млрд.

Министр финансов России Антон Силуанов в ответ обещает зеркальные меры. Речь идет об активах на счетах С (это обязательства России по бумагам и дивидендам перед иностранными контрагентами из недружественных стран), с которых российская сторона тоже получает доходы, объяснил он.