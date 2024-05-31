Пентагон не подтвердил разрешение ВСУ бить по целям в России

Politico узнала о секретном разрешении со стороны США для Украины бить по военным целям в России — неподалеку от Харькова. Пентагон подчеркнул: позиция не менялась, Киеву достаточно действовать в пределах своих границ

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США не меняли свою позицию насчет оружия, передаваемого Украине. Его следует применять только на украинской территории, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Трансляция шла на YouTube.

По ее словам, американская сторона «не поощряет и не способствует осуществлению атак внутри России».

«Украина может добиваться успехов, концентрируясь на целях тактического и оперативного масштаба, которые напрямую влияют на конфликт, в пределах границ, не преследуя более крупные геополитические цели на территории России», — сказала она и пообещала уведомить, если эта позиция изменится (цитаты по ТАСС).

В то же время, эти ограничения касаются только техники, полученной от США, напомнила Сингх, но украинская армия обладает вооружением от стран «по всему миру».

Накануне вечером Politico, New York Times и другие крупнейшие американские издания со ссылкой на источники рассказали, что Байден втайне позволил Украине бить по приграничным российских военным целям неподалеку от Харькова — в этом регионе Москва в последние недели добилась заметного успеха. Вашингтон позволил обстреливать российские войскам, которые наносят удар или готовятся к этому, при этом политика запрета дальних ударов вглубь России не поменялась, говорилось в материалах изданий.

Прежде всего на снятии ограничений настаивал госсекретарь Энтони Блинкен, его позиция поменялась после недавнего визита на Украину, выяснила New York Times. Публично изменить правила требовали в конгрессе, а также в руководстве НАТО. The Economist отмечала, что это редкий случай, когда глава альянса Йенс Столтенберг публично критикует подход главной страны-участницы военного блока. Генсек НАТО заверял, что новый подход не увеличит риски эскалации, поскольку решение будет принято каждой страной самостоятельно, а не на уровне всего альянса.

Российские власти предупреждали, что такая дискуссия может привести к опасным последствиям. «Мы знаем, что и среди сенаторов американских, и среди конгрессменов очень много горячих голов, которые считают своим долгом дальше подливать масло в огонь», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.