«Укрэнерго» предупредило о возможном возобновлении отключений света

«Укрэнерго» предупредило об ухудшении ситуации с энергоснабжением на Украине

Ситуация в энергосистеме Украины вскоре снова ухудшится, и могут вернуться графики отключений света. Об этом сообщил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его заявление опубликовано в телеграм-канале компании.

По словам Кудрицкого, отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение после выхода из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций. Однако в ближайшие дни вновь начнется ремонт определенных блоков на АЭС.

«Ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова», — предупредил Кудрицкий.

Ранее в «Укрэнерго» также заявили, что летом могут начаться отключения света по графику. Причиной там назвали «значительные разрушения мощностей украинских электростанций». «Украина должна одновременно сосредоточиться на решении двух задач: восстанавливать поврежденные объекты и строить новые маневровые мощности», — подчеркнули в компании.

В начале апреля Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что несколько электростанций на Украине, в частности в Харьковской области, почти полностью разрушены. Украинская электроэнергетическая компания ДТЭК заявляла о потере 80% генерирующих мощностей: на тот момент пять из шести ее ТЭС были серьезно повреждены.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что половина энергосистемы страны повреждена. Работу всех поврежденных объектов энергетики не удастся восстановить до зимы, предупредил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.