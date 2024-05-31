Два сотрудника нефтебазы в Темрюкском районе пострадали из-за атаки дрона
Два сотрудника нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края пострадали в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.
По его словам, медики зафиксировали у двоих мужчин нетяжелые травмы. Их здоровью ничего не угрожает.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что пострадавшим сотрудникам оказывают медицинскую помощь. Остальных работников нефтебазы эвакуировали.
В результате атаки беспилотников на нефтебазе загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом, рассказал Бабенков. В тушении участвовали 92 человека и 30 единиц техники, сообщил региональный оперштаб. Пожар уже потушили.
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