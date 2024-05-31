Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушили
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушили. Об этом сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на МЧС.
В ликвидации пожара участвовали 92 человека и 30 единиц техники. Других подробностей оперативный штаб не привел.
Пожар на нефтебазе возник после отражения массированной атаки беспилотников на несколько муниципалитетов Краснодарского края, сообщил ранее губернатор Вениамин Кондратьев. На нефтебазе загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Глава района Федор Бабенков уточнил, что загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом.
Возгоранию присвоили высокую категорию сложности. По словам Кондратьева, есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальных работников эвакуировали.
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