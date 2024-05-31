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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушили

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Военная операция на Украине

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушили. Об этом сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на МЧС.

В ликвидации пожара участвовали 92 человека и 30 единиц техники. Других подробностей оперативный штаб не привел.

Пожар на нефтебазе возник после отражения массированной атаки беспилотников на несколько муниципалитетов Краснодарского края, сообщил ранее губернатор Вениамин Кондратьев. На нефтебазе загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Глава района Федор Бабенков уточнил, что загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом.

Краснодарский губернатор сообщил о воздушном ударе и пожаре на нефтебазе
Политика
Фото:Reuters

Возгоранию присвоили высокую категорию сложности. По словам Кондратьева, есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальных работников эвакуировали.

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Теги
Краснодарский край пожары МЧС нефтебаза
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