 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Краснодарский губернатор сообщил о воздушном ударе и пожаре на нефтебазе

Сюжет
Военная операция на Украине
Кубань подверглась массированной атаке БПЛА, неподалеку от Керченского пролива произошел пожар на нефтебазе, ему присвоена высокая категория сложности, сообщил Кондратьев. Есть пострадавшие, остальных эвакуировали
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы, повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами, огонь тушат, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

«Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — написал он.

Темрюк находится в западной части Краснодарского края, неподалеку от Керченского пролива.

Массированной атаке подверглись и некоторые другие муниципалитеты края, в них все они подавлены силами противовоздушной обороны, пострадавших и разрушений нет, отметил Кондратьев. Сотрудники специальных служб ведут поиск упавших аппаратов в Новороссийске.

Ночью в Новороссийске объявляли угрозу атаки беспилотников, затем на пять минут перекрыли северный въезд и выезд из города на Владимировском посту.

Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России
Политика
Фото:Inna Varenytsia / Reuters

Ранее от украинского удара пострадал объект российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, есть повреждения, рассказал сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» и экс-вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин. Как он уточнил, речь идет о ключевом элементе системы боевого управления стратегическими ядерными силами.


 

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Темрюкский район Темрюк Краснодарский край беспилотники дроны нефтебаза Вениамин Кондратьев МЧС пострадавшие Пожар
Материалы по теме
AFP узнало об ударах Украины по территории России оружием из США
Политика
Задержанный за взятку краснодарский вице-губернатор подал в отставку
Политика
Кремль не увидел угрозу туризму на Кубани из-за украинских обстрелов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 30 мая, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 30 мая, 17:38
В Киеве прогремели взрывы Политика, 05:15
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов Политика, 05:11
Почти 80% российских компаний подняли зарплаты за последний год Общество, 05:00
Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за ночь Политика, 04:48
Убийцу участника «Дома-2» арестовали за поджог стриптиз-клуба Общество, 04:31
«Здесь лучшие люди города». В Екатеринбурге депутат поспорил с вице-мэром Политика, 04:17
Краснодарский губернатор сообщил о воздушном ударе и пожаре на нефтебазе Политика, 04:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Первомайске в ЛНР потушили пожар после обстрела Политика, 03:57
Белый дом отреагировал на вердикт Трампу фразой про верховенство закона Политика, 03:28
Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России Политика, 03:07
В Австралии мужчину назначили секретарем по «изменению поведения мужчин» Политика, 03:06
Юристы оценили идею Верховного суда о квалификации дел по клевете Общество, 03:00
Что означает обвинительный вердикт Дональду Трампу Политика, 02:58
Пентагон не подтвердил разрешение ВСУ бить по целям в России Политика, 02:34