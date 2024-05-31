Краснодарский губернатор сообщил о воздушном ударе и пожаре на нефтебазе
В Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы, повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами, огонь тушат, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.
«Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — написал он.
Темрюк находится в западной части Краснодарского края, неподалеку от Керченского пролива.
Массированной атаке подверглись и некоторые другие муниципалитеты края, в них все они подавлены силами противовоздушной обороны, пострадавших и разрушений нет, отметил Кондратьев. Сотрудники специальных служб ведут поиск упавших аппаратов в Новороссийске.
Ночью в Новороссийске объявляли угрозу атаки беспилотников, затем на пять минут перекрыли северный въезд и выезд из города на Владимировском посту.
Ранее от украинского удара пострадал объект российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, есть повреждения, рассказал сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» и экс-вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин. Как он уточнил, речь идет о ключевом элементе системы боевого управления стратегическими ядерными силами.
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