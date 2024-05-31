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Военная операция на Украине ,  
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В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака беспилотников», — написал глава города.

Он попросил местных жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещении со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тех, кто оказался на улице, он призвал спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

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Вид на набережную в Новороссийске

«Не использовать для укрытия автомобиль, не прятаться под стенами многоквартирных домов! <...> Прошу сохранять спокойствие!» — добавил Кравченко.

Новороссийск 17 мая подвергся массированной атаке беспилотников, средства ПВО подавили над городом более десяти дронов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения аппаратов возникли «локальные возгорания», никто не пострадал.

Позже в администрации города рассказали РБК, что в результате атаки получили незначительные повреждения несколько гражданских предприятий. «На технологический процесс это не повлияло, и все предприятия работают в штатном режиме», — отметили в мэрии.

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Теги
Новороссийск Воздушная тревога беспилотники дроны Краснодарский край
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