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Война санкций ,  
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Союз экспортеров зерна счел печальными для мира запретительные пошлины ЕС

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Война санкций

Решение Евросоюза ввести запретительные пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии — печальный пример политизации мирового рынка зерна. Такое мнение высказал в разговоре с РБК председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

«Мы понимали неизбежность этого решения, поэтому провели необходимую подготовку и переговоры с нашими партнерами из стран Азии и Африки, куда и будут направлены высвобождающиеся объемы», — рассказал Зернин.

Он уточнил, что большую часть экспорта из России в ЕС составляли не зерно или масличные культуры, а побочные продукты переработки масличных культур и свеклы, используемые в изготовлении кормов. «Евросоюз традиционно наш конкурент на зерновом рынке, обладающий собственным экспортным потенциалом», — отметил Зернин.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

По его словам, прямо перед введением ограничений объем закупок со стороны европейских компаний вырос. «Получается, европейские импортеры формировали подушку безопасности не имея реальных альтернатив. <...> Мы можем только сочувствовать нашим европейским покупателям», — заключил он.

Евросоюз решил значительно повысить пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии, чтобы предотвратить «дестабилизацию европейского зернового рынка» и остановить экспорт «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины». «Запретительные пошлины» вступят в силу 1 июля 2024 года.

В Кремле предупредили о негативных последствиях для европейских потребителей из-за ограничения импорта зерна. «У нас много альтернативных направлений для поставок», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги
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