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Суд в Самаре продлил арест певцу Шарлоту

Суд в Самаре продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 23 апреля
Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 23 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

«Продлено содержание [Эдуарда Шарлота] под стражей до 23 апреля», — сказали в суде.

Отец певца Валерий Шарлот также сообщил, что Эдуард прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Саратове, после его доставили обратно в Самару. Результаты анализа пока неизвестны.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу судебного департамента Самарской области и направил запрос в пресс-службу Кировского районного суда Самары.

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Эдуард Шарлот

В начале декабря 2023 года суд арестовал Шарлота по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). По версии следствия, певец на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал ролики, «которые оскверняют воинскую славу». В одном видео он разрывает букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты, а на втором звучит переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером».

Кроме того, Шарлота обвиняют в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК). Еще в одном ролике он прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест. В начале января 2024 года певец написал письмо патриарху, в котором покаялся в содеянном и извинился.

Музыканту также предъявлены обвинения за сожжение российского паспорта (ст. 325 УК). Летом 2023 года он, находясь за границей, опубликовал видео, на котором сжигает свой российский паспорт и обращается к властям Украины, говоря, что выступает против военной операции России. Позднее он заявил, что поддерживает военную операцию на Украине, а вернуться решил, «чтобы поддержать страну».

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