Кремль не увидел угрозу туризму в попытках обстрелов Крыма и Кубани
Рисков для туристического потока в Крым и Краснодарский край из-за попыток обстрелов со стороны Украины нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
Пескову задали вопрос, как в Кремле оценивают риски существенного снижения турпотока на юг России в сезон отпусков, который скоро начнется, и есть ли такие риски.
«Нет, туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Собственно, там и в целом он круглогодично достаточно высокий, это же круглогодичный курорт», — ответил пресс-секретарь главы государства.
Поэтому сейчас в Кремле такой опасности не видят, добавил Песков.
Ранее Минобороны доложило, что прошедшей ночью российская система ПВО уничтожила восемь дальнобойных ракет ATACMS, восемь беспилотников и два безэкипажных катера в районе Черного и Азовского морей. Также в Керчи в результате падения обломков ракет были повреждены два парома.
Кроме того, в ту же ночь российские военные сбили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края.
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