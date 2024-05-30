Песков исключил риск снижения турпотока в Крым и на Кубань из-за обстрелов

Кремль не увидел угрозу туризму в попытках обстрелов Крыма и Кубани

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Рисков для туристического потока в Крым и Краснодарский край из-за попыток обстрелов со стороны Украины нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Пескову задали вопрос, как в Кремле оценивают риски существенного снижения турпотока на юг России в сезон отпусков, который скоро начнется, и есть ли такие риски.

«Нет, туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Собственно, там и в целом он круглогодично достаточно высокий, это же круглогодичный курорт», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Поэтому сейчас в Кремле такой опасности не видят, добавил Песков.

Ранее Минобороны доложило, что прошедшей ночью российская система ПВО уничтожила восемь дальнобойных ракет ATACMS, восемь беспилотников и два безэкипажных катера в районе Черного и Азовского морей. Также в Керчи в результате падения обломков ракет были повреждены два парома.

Кроме того, в ту же ночь российские военные сбили пять украинских беспилотников над территорией Краснодарского края.