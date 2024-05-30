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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о пяти сбитых над Краснодарским краем дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны отбили утром в четверг массированную атаку дронов на территорию Краснодарского края, сообщило Минобороны.

По информации министерства, попытка нападения произошла около 7:00 мск с применением беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Фото:Минобороны РФ

Ночью Вооруженные силы Украины также несколько раз пытались обстрелять территорию России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, беспилотниками и атаковать безэкипажными катерами. Восемь ракет сбиты над Азовским морем, восемь дронов перехвачены, отчиталось министерство. Дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера, следовавших к Крыму.

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Теги
Минобороны Краснодарский край беспилотники атака
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