В Крыму раскрыли готовившийся Киевом план терактов на железной дороге
ФСБ предотвратила несколько диверсионно-террористических актов на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры в Крыму, которые планировали совершить украинские спецслужбы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По данным ФСБ, для реализации терактов Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало пятерых жителей Крыма, которые были сторонниками Киева. Руководитель группы, россиянин 1970 года рождения, погиб при детонации взрывного устройства, когда извлекал его из схрона. Его подельники арестованы, они признали свою вину.
Всего у членов группы нашли четыре самодельных взрывных устройства, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны и средства связи.
Против них возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (подготовка к террористическому акту) и ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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