Экс-адвокат Ефремова Пашаев получил ранение в зоне военной операции
Ельман Пашаев, который защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП, получил ранение под Угледаром в зоне боевых действий, сообщается в его телеграм-канале.
Пашаев около пяти часов ожидает эвакуации, но пока это невозможно из-за обстрелов. Помощник экс-адвоката в разговоре с таблоидом Starhit рассказал, что у того прострелена нога, он находится в сознании, но «еле говорит». Пашаев в настоящее время служит в 95-м стрелковом полку вместе с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем.
В 2020 году Пашаев защищал в суде интересы Ефремова, который был признан виновным в ДТП и приговорен к восьми годам колонии, позднее Мосгорсуд сократил Ефремову срок до семи с половиной лет. В ходе процесса адвокат заявлял, что причиной ДТП могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», а также что следствие не учло версию о перехвате автомобиля Ефремова хакерами. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение защитника, его лишили лицензии. В сентябре 2022 года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отзывали лицензию.
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