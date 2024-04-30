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Военная операция на Украине ,  
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Жена раненного в зоне военной операции Пашаева исключила угрозу его жизни

Сюжет
Военная операция на Украине
Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, который получил ранение в зоне военной операции, находится в нормальном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Об этом «Известиям» сообщила его жена Алена.

«Он был ранен, его эвакуировали. Он сейчас в состоянии нормальном, жизни ничего не угрожает. <…> У него и контузия», — сказала она, отметив, что жизненно важные органы не повреждены.

О том, что Пашаев получил ранение, стало известно в ночь на 30 апреля. Причиной стал удар дрона-камикадзе. Пашаев долгое время ждал госпитализации, его не могли эвакуировать из-за обстрелов. Он служит в 95-м стрелковом полку вместе с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем.

Экс-адвокат Ефремова Пашаев получил ранение в зоне военной операции
Общество

В 2020 году Пашаев защищал в суде интересы Ефремова в деле о ДТП. В ходе процесса адвокат заявлял, что причиной ДТП могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», а также что следствие не учло версию о перехвате автомобиля Ефремова хакерами. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение защитника, его лишили лицензии. В сентябре 2022 года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.

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Теги
Эльман Пашаев ранение Военная операция на Украине
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