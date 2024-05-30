Лавров объяснил трудности в организации переговоров с Украиной

Сергей Лавров (Фото: Jesus Vargas / dpa / Global Look Press)

Трудно организовать переговоры о мире с Украиной, пока в Киеве правит «партия войны», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Украиной сейчас руководит «партия войны», которая стремится хотя бы на словах одержать победу над Россией. «В таких условиях диалог о мире трудно себе представить», — сказал Лавров в интервью «РИА Новости».

Он выразил надежду, что на Украине однажды появятся политические силы, которым «небезразличны интересы народа». Сейчас же, по его словам, нет другого варианта, кроме продолжения военной операции.

Из-за постоянно продлеваемого режима военного положения на Украине в этом году стало невозможным проведение выборов в республике, поэтому президентом страны по-прежнему остается Владимир Зеленский. В 2023 году по той же причине не стали проводить выборы в Верховную раду, правящая партия по-прежнему «Слуга народа».

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев могут вернуться к переговорам, «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и Турции и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле». Российский лидер вновь подтвердил готовность к переговорам со стороны Москвы.

Летом 2023 года Путин показал проект договора, который украинская и российская стороны парафировали весной 2022 года. В документе, по словам президента, содержались положения о нейтралитете и гарантиях безопасности Украины.

Киев неоднократно заявлял о планах выйти на границы 1991 года. В марте 2024 года президент Владимир Зеленский допустил, что переговоры между странами могут начаться до того, как Украине удастся выйти на границы 1991 года.