Защита обжаловала отказ суда перевести генерала Попова под домашний арест

Иван Попов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Защита обжаловала решение военного суда, который отказался переводить бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил РБК адвокат Сергей Буйновский.

«Считаем решение суда незаконным и необоснованным. А позиция одна: Иван Иванович [Попов] не виноват в том, в чем его обвиняют», — сказал юрист.

Генерала Попова арестовали 17 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, он причастен к хищению более 130 млн руб. В обвинении говорится, что в 2023 году он похитил свыше 1,7 тыс. т изделий металлопроката, предназначенных для инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Генералу грозит до десяти лет лишения свободы. Попов свою вину не признал. Сначала защита, а потом и следствие подали ходатайства о переводе генерала из СИЗО под домашний арест.

Согласно позиции следствия, это необходимо для обеспечения безопасности, поскольку Попов — действующий офицер, участник специальной военной операции. Однако 27 мая 235-й гарнизонный военный суд повторно отказал в смягчении меры пресечения.