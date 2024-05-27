Суд отказал следствию в просьбе выпустить генерала Попова из СИЗО

Военный суд не удовлетворил просьбу следствия о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Бывший командующий 58-й армией обвиняется в мошенничестве при закупке металлоконструкций

Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В понедельник, 27 мая, 235 Гарнизонный военный суд оставил под арестом экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве на сумму более 130 млн руб. при закупке металлоконструкций, передает корреспондент РБК.

Следствие ходатайствовало о смягчении ему меры пресечения — о переводе под домашний арест «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

Судебный процесс по ходатайству прокурора прошел в закрытом режиме. Попов во время заседания находился за решеткой под конвоем трех сотрудников военной полиции.

24 мая суд отказал защите в просьбе смягчить меру пресечения генералу.

Иван Попов был арестован 17 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Эта статья Уголовного кодекса предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По версии следствия, он причастен к хищению более 130 млн. руб. В обвинении, предъявленном генерал-майору, говорится о том, что он похитил в 2023 году свыше 1,7 тыс. т изделий металлопроката, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский сообщал РБК, что в собственности у генерала есть одна квартира, полученная от государства, и два необустроенных земельных участка. Он также указывал на наличие «более серьезного фигуранта» в этом деле, однако отказался называть фамилию.

Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление, после начала военной операции на Украине. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала к военнослужащим, в котором тот говорил о «сложной ситуации со старшим начальством». Попов доложил руководству об отсутствии средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также о «массовой гибели и увечьях» солдат, после чего был отстранен от должности «за один день».

Минобороны России официально не комментировало эту информацию, в Кремле не стали давать оценку сложившейся ситуации. Как отмечал первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, «совесть Ивана чиста» и «Родина может гордиться такими командирами».