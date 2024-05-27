 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генерал Попов отреагировал улыбкой на второй отказ освободить его из СИЗО

Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве на более чем 130 млн руб. при закупке металлоконструкций, не расстроился второму отказу суда освободить его из-под стражи.

На видео генерал, который снят после оглашения решения суда и во время выхода участников закрытого судебного процесса из зала, улыбается и поднимает сжатый кулак как символ сохранять боевой дух.

Суд отказал следствию в просьбе выпустить генерала Попова из СИЗО
Общество
Иван Попов

235-й гарнизонный военный суд второй раз отказался освободить Попова из следственного изолятора. В прошлую пятницу с такой просьбой обращалась защита генерала. К первому отказу он тоже отнесся с иронией, отметив, что «бывало и хуже».

В понедельник рассматривалось ходатайство следствия, которое предлагало отпустить задержанного под домашний арест «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката общей стоимостью 130 млн руб. в 2023 году. Стройматериалы были закуплены военно-гражданской администраций Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

«Ъ» узнал о погибшем генерале в деле экс-командующего Попова
Общество
Рассмотрение жалобы бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова в военном суде в Москве

Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление, после начала военной операции на Украине. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала к военнослужащим, в котором тот говорил о «сложной ситуации со старшим начальством». Попов доложил руководству об отсутствии средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также о «массовой гибели и увечьях» солдат, после чего был отстранен от должности «за один день».

Минобороны России официально не комментировало эту информацию, в Кремле не стали давать оценку сложившейся ситуации. Как отмечал первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, «совесть Ивана чиста» и «Родина может гордиться такими командирами».

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео

Названы победители Каннского кинофестиваля.

Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео

Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности

«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus

Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине

Как выбрать вино. Простые советы эксперта

На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?

Подборка лучших сыров под белое вино

5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте

Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка
Теги
арест СИЗО отказ генерал Иван Попов
Материалы по теме
Суд закрыл заседание по переводу генерала Попова под домашний арест
Политика
Генерал Попов не появился на суде по переводу его под домашний арест
Политика
СК попросил отпустить генерала Попова под домашний арест
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Кремль объяснил «военным экстазом» призыв НАТО снять ограничения с ВСУ Политика, 15:33
Аналитики зафиксировали снижение цен на загородные дома в России Недвижимость, 15:28
Поднебесные технологии: какие проекты Россия развивает вместе с Китаем Тренды, 15:28
В России утвержден зеленый стандарт для строительства частных домов Недвижимость, 15:23
Сальдо сообщил об умершей из-за удара ВСУ женщине Политика, 15:21
Зеленский подписал с испанским премьером соглашение о безопасности Политика, 15:16
Власти Латвии предписали нескольким десяткам россиян покинуть страну Политика, 15:15
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Лавров увидел превышение полномочий в словах главы НАТО об ударах Украины Политика, 15:13
Мирзиёев «с карандашом в руках» обсудил с Путиным вопросы повестки Политика, 15:10
В Чернигове театр заявил об угрозе закрытия из-за мобилизации сотрудников Общество, 15:09
Робохранилища книг и умные комнаты: как технологии изменили библиотеки Социальная экономика, 15:06
Путин пообещал достойные условия труда гражданам Узбекистана Политика, 15:04
В Германии разъяснили слова Шольца о сроках вступления Украины в НАТО Политика, 15:03
Тренер «Динамо» Личка пригласил в клуб Марко Ройса Спорт, 14:57