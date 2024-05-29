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Военная операция на Украине ,  
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Главы МИД Венгрии и Белоруссии призвали начать переговоры по Украине

Сийярто и Алейник призвали срочно начать мирные переговоры по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем, а его белорусский коллега Алейник отметил, что Минск готов предоставить площадку для переговоров
Петер Сийярто и Сергей Алейник
Петер Сийярто и Сергей Алейник (Фото: МИД Белоруссии)

Министры иностранных дел Венгрии и Белоруссии призвали срочно начать переговоры по Украине, Минск готов предоставить площадку для них. Об этом заявили Петер Сийярто и Сергей Алейник на пресс-конференции по итогам белорусско-венгерских переговоров.

«Эта война военным путем не решается. На поле боя решения нет, есть уничтожение. Мы с ужасом слушаем, когда страны ЕС и НАТО говорят о своем желании направить своих солдат на эту войну», — отметил Сийярто, его слова приводит агентство БелТА. Министр добавил, что путь, который приведет к миру, связан с прекращением огня «сию минуту», а значит, продолжением должны быть мирные переговоры.

Алейник подчеркнул, что позиция Минска неизменна с самого начала военного конфликта — «остановить гибель людей и начинать переговоры».

«И мы, со своей стороны, готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров», — уточнил глава МИДа Белоруссии.

По его словам, некоторые страны пытаются вынудить Минск стать частью украинского конфликта. Алейник добавил, что «подталкивание Украины к военному противостоянию «до последнего украинца» и накачка ее оружием» может привести к мировой катастрофе.

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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Белоруссия и Венгрия неоднократно выступали за переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, а также против военной помощи, оказываемой западными странами Киеву.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа, втягиваясь в конфликт на Украине, ведет себя абсолютно безответственно, даже не просчитав, во что ей это в итоге обойдется. Кроме того, по словам Орбана, участником украинского конфликта хочет стать и Североатлантический альянс, и шансы, что НАТО «удастся от этого удержать, ограничены, потому что они не хотят, чтобы их убеждали».

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, 2024 год многое определит в контексте событий на Украине. Он отметил, что вопросы «войны и мира» будут решать «за океаном», а не нынешние и будущие лидеры России и Украины.

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