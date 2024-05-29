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Война санкций ,  
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В ОАЭ назвали неэффективными западные санкции против России

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Война санкций
Санкции могут замедлить экономику, но не являются «инструментом для оказания какого-либо влияния», считает экс-глава Торгово-промышленной палаты Дубая. Запад ранее усилил давление на ОАЭ из-за торговых связей с Россией
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Санкции против России не оказывают большого влияния за пределами Запада, они замедляют экономику, «но никогда не останавливают ее», заявил в интервью Financial Times председатель ведущей в ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) и экс-глава Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим.

«Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными», — сказал Буамим. По словам главы DMCC, меры, введенные против России из-за военных действий на Украине, «эффективны, если посмотреть на Запад», но в остальных частях света ситуация обстоит иначе.

Буамим заявил, что не видит в ограничениях «инструмент для оказания какого-либо влияния». «Они просто затрудняют торговлю. <...> Торговля продолжается, просто она протекает по-другому», — сказал он.

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Политика
Фото:Abdelhadi Ramahi / Reuters

Летом 2022 года Bloomberg написал, что ОАЭ стали «новой Швейцарией» для компаний, торгующих сырьем из России: после того как Швейцария присоединилась к санкциям ЕС, многие фирмы решили открыть бизнес в Дубае. По мнению Буамима, причиной переезда стали не ограничительные меры. «У нас есть компании из других стран. Они видят, что в Дубае есть инфраструктура, доступ к рынку, мы придерживаемся нейтральной позиции [по отношению к конфликту России и Украины]», — сказал глава DMCC.

Экс-глава ТПП добавил, что в последнее время сохранять позицию, которая не является «ни проамериканской, ни антикитайской», становится сложнее, поскольку США начали просить другие государства выбирать сторону.

В мае Reuters со ссылкой на источники сообщил, что западные страны давят на ОАЭ из-за их торговых связей с Москвой на фоне опасений по поставкам товаров двойного назначения. В Абу-Даби заявляли, что контролируют экспорт и реэкспорт такой продукции и не фиксируют нарушений.

Соединенные Штаты в том же месяце ввели санкции против ряда компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, заподозрив их в «поддержке военно-промышленной базы» России. В конце 2023-го президент США Джо Байден принял указ о мерах против финансовых организаций, которые помогают России обходить санкции или финансировать закупки для военных целей. После этого ряд банков ОАЭ начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам. Власти России считают введенные против страны, ее граждан и компаний санкции незаконными и неэффективными и требуют их отмены.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ОАЭ Дубай санкции торговля экономика России
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