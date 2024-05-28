Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли на пять минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали на пять минут, об этом говорится в телегам-канале об оперативной обстановке на мосту.

Ограничения действовали с 23:40 до 23:45 по мск. В полночь сообщили, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Движение по мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

24 мая над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS. Кроме того, морская авиация уничтожила три безэкипажных украинских катера в Черном море, следовавших в направлении полуострова.